Redaktion 20.04.2016

ANZEIGE

Blick auf die Märkte „Fehlschlag von Doha überrascht nicht“

Die Gespräche zwischen Ölförderländern in der katarischen Hauptstadt Doha sind gescheitert. Nicht überraschend, sagt Martin Lück, Chef-Investmentstratege bei BlackRock. Was diese Woche noch wichtig war und was er von der EZB-Ratssitzung am kommenden Donnerstag erwartet, berichtet er in seinem wöchentlichen Blick auf die Märkte.