BNY Mellon Investment Management, ein Asset Manager der weltweit mehr als 1,8 Billionen US-Dollar Vermögen verwaltet, baut sein Team in Frankfurt aus. Andreas Reichgruber ist bereits seit Oktober als Senior Kundenbetreuer (Senior Client Relationship Manager) für die Pflege und den Ausbau der Kundenbeziehungen sowohl im institutionellen-, als auch im Großhandels (Wholesale)- bereich in Deutschland mitverantwortlich. Er berichtet an Thilo Wolf, Deutschlandchef (Country Head Germany) bei BNY Mellon Investment Management.

Reichgruber kommt von Nuveen Asset Management, bei dem er institutionelle Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz in verschiedenen Asset-Klassen mit Schwerpunkt Alternatives und Fixed Income betreute. Zuvor war er als Kundenbetreuer für Wholesale- und institutionelle Kundengruppen bei Legg Mason, heute Franklin Templeton, tätig.