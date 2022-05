Vorsogeversicherungen Pflege-Policen hinken bei Wachstum hinterher

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Umfrage zur privaten Pflegeversicherung

Umfrage zur privaten Pflegeversicherung Seite 2 − Was Pflegeheim-Bewohner selbst zahlen

Eine private Pflegeversicherung abzuschließen, kommt heute nur noch für einen von zehn Menschen hierzulande infrage. Das zeigt eine für die deutsche Bevölkerung repräsentative Online-Umfrage im Auftrag des digitalen Versicherungsmanagers Clark. Die Meinungsforscher von Yougov Deutschland befragten dafür Mitte März rund 1.000 Erwachsene nach ihren Einstellungen zu Vorsorgefragen.

Umfrage zur privaten Pflegeversicherung

Marco Adelt © CLARK

Demnach finden aktuell gerade einmal 10 Prozent der Deutschen eine private Pflegezusatzversicherung relevant. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hielten immerhin noch 12 Prozent der Befragten eine solche Police für besonders wichtig. Doch eine „fehlende Absicherung könnte sich für viele Menschen als folgenschwerer Fehler herausstellen“, warnt Clark-Mitgründer Marco Adelt.

Aus Anlass des Internationalen Tags der Pflegenden am 12. Mai weist der Insurtech-Chef darauf hin, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland stetig ansteigt. Laut Destatis waren es 2019 bereits 4,13 Millionen. Dieser Trend dürfte sich laut Adelt weiter verschärfen: Laut Barmer-Pflegereport sind im Jahr 2030 rund sechs Millionen Pflegebedürftige in Deutschland zu erwarten.

Pflegebedürftige in Deutschland, Angaben Millionen | Stand: 2022 © Statistisches Bundesamt (Destatis)

Jedoch sei das Thema für alle Menschen in Deutschland von großer Bedeutung. Egal, ob durch eine Krankheit, einen Unfall oder Probleme im Alter: Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen und in allen Lebensabschnitten auftreten. Und auch eine steigende Lebenserwartung lässt die Zahl der Pflegebedürftigen immer weiter steigen. Daher sei es wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema Pflege auseinanderzusetzen.