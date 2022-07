Vermögensverwalter rät Darauf sollten Anleger aktuell bei ihren Investments achten

Keine Krise ist wie die andere. Doch an der Börse kristallisiert sich letztendlich immer wieder dasselbe Muster heraus: In der Krise ist nach der Krise. Was das bedeutet? Die Börsen eilen dem tatsächlichen Geschehen in der Wirtschaft immer ein Stück voraus, reagieren auf jede neue Entwicklung und jede veränderte Wahrscheinlichkeit. Das führt dazu, dass der Aktienmarkt vieles längst eingepreist hat, wenn Themen laut in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Beispiele sind etwa die weiter steigende Inflation – auch in den kommenden Quartalen – oder die Knappheit bei Gas.

Für Anleger bedeutet das: Selbst im aktuellen Marktumfeld bieten sich Chancen. Zwar sollte angesichts der unsicheren Gesamtlage und des langfristigen Investment-Ansatzes unbedingt die Sicherung von Vermögen erste Priorität haben; doch damit ist nun nicht zwangsläufig Passivität gemeint. Zwar sollten angesichts des turbulenten und schwer vorhersehbaren Umfelds weitere Korrekturen nicht ausgeschlossen werden.

Doch wer heute nicht handelt und die Entwicklungen am Aktienmarkt ausschließlich von der Seitenlinie aus betrachtet, der erleidet aufgrund der Inflation einen Kaufkraftverlust in Rekordtempo und sichert eben nicht langfristig sein Vermögen. Doch wie sollten sich Anleger nun positionieren?



Richtig anlegen & Vermögen sichern: An der Qualitätsaktie führt kein Weg vorbei

Zum einen sollten Anleger nicht nur in der aktuellen Krise behutsam – also in mehreren Schritten – investieren, sondern stets vermeiden, auf den perfekten Einstiegszeitpunkt zu warten, um dann die gesamten Ersparnisse auf einen Schlag zu investieren. Diese „Strategie“ geht in der Regel nach hinten los. Bereits investierte Anleger sollten ihre Depots zudem dahingehend überprüfen, welche Aktien und Branchen die Stars der Zukunft sein könnten und sich möglicherweise von Altlasten befreien.

Dabei gilt auch, mindestens 20 Prozent Cash zu halten, um dann gezielt nachzukaufen. Denn: Trotz aller – oder gerade wegen der zahlreichen – Negativeinflüssen führt kein Weg an der guten Qualitätsaktie vorbei – diese erhält das Kapital über Jahrzehnte, gerade wenn es um das Thema Inflation geht.