Größte Risiken, Top- und Flop-Branche Das bringt das Jahr 2021 für Anleger

Die Corona-Pandemie wird auch in diesem Jahr für Unsicherheit an den Finanzmärkten sorgen. Das ist zumindest die Einschätzung der Anlageprofis, die die Bank of America im November 2020 für eine Studie befragt hat. In den teuren Technologieunternehmen sehen die Befragten ein weiteres Risiko für Anleger – 19 Prozent rechnen mit einer Technologieblase. In den USA könnten zudem zivile Unruhen die Märkte beeinflussen, so die Befürchtung der Finanzprofis.

Mit einer hohen Rendite rechnen die Investoren laut Umfrage bei Schwellenländer-Anlagen. Der Blick auf die Branchen zeigt: Bei Fondsmanagern am beliebtesten sind derzeit die Pharma-Unternehmen – auch eine Folge der Corona-Pandemie. Schlecht schätzen Experten die Aussichten dagegen im Energie-Sektor ein, die aktuell unbeliebteste Branche der Anlageprofis, wie die Statista-Grafik zeigt.