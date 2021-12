Im Mai Das sind die aktuellen 5 Topseller-Fonds von Fonds Finanz

| Foto: Morningstar Direct

Fonds: FvS Sicav Multiple Opportunities

ISIN: LU0323578657

Kategorie: Mischfonds flexibel

Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest

Fondsmanager: Bert Flossbach

Das sagt Fondsselekteur Maximilian Kreitlmeier:

Anlageidee:

„Der Flossbach von Storch Multiple Opportunities ist ein flexibler Mischfonds, der die Aktienquote im Fonds zwischen 25 Prozent und 100 Prozent steuern kann. In ‚normalen‘ Phasen liegt die Aktienquote bei circa 70 Prozent und ist das Ergebnis des hauseigenen Weltbildes. Der Fonds eignet sich als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger.“

Das zeichnet den Fonds aus:

„Erfolgsfaktoren des Fonds sind die richtige strategische und taktische Vermögensaufteilung sowie die Aktienauswahl. Das Fondsmanagement investiert in erster Linie in sogenannte Qualitätsunternehmen (zum Beispiel Nestlé oder Alphabet), welche zuverlässig hohe Gewinne, Gewinnwachstum und hohe Kapitalrenditen aufweisen. Die Auswahl erfolgt auf Basis einer eigenen Unternehmensanalyse. Neben der Finanzanalyse achtet das Team um Bert Flossbach zwar auf Nachhaltigkeitskriterien. Dennoch sollten Anleger den Fonds nicht als reinen nachhaltigen/grünen Fonds verstehen. Das Weltbild setzt Fondsmanager Flossbach mit Überzeugung um. So beträgt die Aktienquote aktuell rund 80 Prozent, da die Anlageklasse unter Rendite-Risiko-Aspekten die attraktivste ist. Die auch historisch niedrige Anleihequote ist sogar auf nahezu null gesenkt worden. Eine Besonderheit ist das strategische Goldinvestment. Es wird im Fonds direkt gehalten und macht circa 10 Prozent aus.“

So hat sich der Fonds entwickelt:

„Langfristig zählt der Flossbach von Storch Multiple Opportunities zu den performancestärksten Produkten der Kategorie Mischfonds flexibel. Der Fonds konnte die Vergleichskategorie in allen Marktphasen übertreffen. Dieser Trend setzt sich auch im Jahr 2021 fort. Seit Jahresanfang legte die Strategie um +6,3 Prozent zu, während die Kategorie Mischfonds flexibel +5,0 Prozent gewann. Dabei hat der Fonds auch im abgelaufenen Monat Mai seinen Vorsprung gegenüber der Vergleichsgruppe ausgebaut. Er konnte um circa +1,4 Prozent zulegen, wohingegen Wettbewerbsfonds nur +0,4 Prozent Wertzuwachs erzielten. Auch wenn ein weiter steigender Konjunkturoptimismus im Mai zyklische Werte und zyklische Konsumaktien begünstigte, profitierte der Fonds von guten Quartalsergebnissen bei Einzelaktien (zum Beispiel Adidas, Novo Nordisk). Performancetreiber im Portfolio waren das strategische Goldinvestment (circa 10 Prozent Portfoliogewicht) sowie die Goldminenaktien (Barrick Gold und Newmont Mining).“