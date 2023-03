3 Versicherer und 2 Krankenkassen Das sind die besten Assekuranz-Arbeitgeber Deutschlands

Allianz, Alte Oldenburger und Andsafe sind die besten Arbeitgeber unter den Versicherern. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie des Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work. Als beste Krankenkassen zeichnet das Institut die Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) sowie die Techniker Krankenkasse (TK) aus.

420.000 Mitarbeiter befragt

Für ihre Studie, die seit 2002 jedes Jahr aktualisiert wird, befragen die Forscher anonym Mitarbeiter und analysieren Personalmaßnahmen. In Deutschland nehmen sie dabei mehr als 900 Unternehmen aller Branchen und Größen unter die Lupe. Die Zahl der Befragten Mitarbeiter liege bei rund 420.000, so das Institut.

In den Befragungen geht es hauptsächlich um Führung, Vertrauen, Anerkennung, Förderung, Fürsorge, Zusammenarbeit, Teamgeist und Identifikation mit dem Unternehmen. Unternehmensverantwortliche geben zudem Auskunft über Maßnahmen und Instrumente der Personal- und Führungsarbeit.

Wenig Fluktuation, hohe Gewinne

Deutschlands beste Arbeitgeber zeichnen sich laut Studie unter anderem durch eine unterdurchschnittliche Anzahl an Krankentagen in der Belegschaft. So melden sich Mitarbeiter der 100 Top-Unternehmen im Schnitt nur an vier Tagen im Jahr krank. Das ist mehr als dreimal weniger als der Durchschnitt aller untersuchten Unternehmen, der bei 14,6 Krankheitstagen pro Mitarbeiter liegt. Außerdem ist dort die Fluktuation mit 7,7 Prozent nur halb so hoch wie im Durchschnitt (14 Prozent).

Des Weiteren zeichnen sich die prämierten Unternehmen unter anderem durch eine hohe Innovationskraft, überdurchschnittliche Gewinne und eine besonders große Anzahl an Bewerbungen aus.

Auch Focus Business zeichnet Allianz und SBK als Top-Arbeitgeber unter den Unternehmen ab 500 Mitarbeitern aus.