3 Versicherer und 2 Krankenkassen Das sind die besten Assekuranz-Arbeitgeber Deutschlands

Die Allianz, die Deutsche Rückversicherung /VöV Rückversicherung, die Bayerische und die Volkswohl Bund sind die besten Arbeitgeber unter den Versicherern. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie des Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work. Als beste Krankenkassen zeichnet das Institut die Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) sowie die Techniker Krankenkasse (TK) aus. 