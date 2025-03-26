3 Versicherer und 2 Krankenkassen Das sind die besten Assekuranz-Arbeitgeber Deutschlands

Versicherungen
Das sind die besten Assekuranz-Arbeitgeber Deutschlands
4 Versicherer und 2 Krankenkassen Das sind die 6 besten Assekuranz-Arbeitgeber Deutschlands
Die Allianz, die Deutsche Rückversicherung /VöV Rückversicherung, die Bayerische und die Volkswohl Bund sind die besten Arbeitgeber unter den Versicherern. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie des Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work. Als beste Krankenkassen zeichnet das Institut die Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) sowie die Techniker Krankenkasse (TK) aus.
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