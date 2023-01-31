Versicherer auf Platz 1 Diese Branchen zahlen die höchsten Gehälter

Die Versicherungen zahlen in Deutschland die höchsten Gehälter. Zu diesem Ergebnis kommt der Gehaltscheck 2023 vom Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu. Wie viel Versicherungsmitarbeiter im Schnitt verdienen und welche weiteren Branchen Top-Gehälter zahlen.

Für ihr Gehaltscheck 2023 hat das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu mehr als 566.000 Gehaltsangaben von Vollzeitbeschäftigten ausgewertet. Über 500.000 davon stammen aus dem Jahr 2022.

Welche zehn Branchen ihren Mitarbeitern im Schnitt am meisten bezahlen und wie hoch die Gehälter in jeder einzelnen dieser Branchen ist, erfährst du in unserer Bildstrecke.

Allerdings handelt es sich hier um die Gehälter für beide Geschlechter. Betrachtet man lediglich nur die Gehälter der Frauen, landet eine andere Branche an der Spitze. Welche das ist, wie viel die Frauen in den bestzahlenden Branchen verdienen und wie groß die Differenz zu den Männergehältern ist, erfährst du hier.

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>> Welche acht Versicherer das Top Employers Institute mit dem Zertifikat „Top Employer“ ausgezeichnet hat, findest du hier.

Platz 10: Medizintechnik 1 / 10 Medizinische Geräte im Krankenhaus: Mehr als jeder Zweite, der in der Medizintechnik arbeitet, ist mit seinem Gehalt zufrieden. Bildquelle: fernando zhiminaicela / Pixabay