Für Firmen, Vermieter und Privatiers Das sind die Makler-Lieblinge unter den Rechtsschutzversicherern

Die Maklergenossenschaft Vema befragt ihre Partner regelmäßig zur Produktqualität in verschiedenen Versicherungssparten. Sie bittet die Makler, jeweils die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten zu nennen. Dabei sollen sie die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung sowie die Policierung bewerten. Außerdem fragen die Vema-Forscher nach den Erfahrungen im Leistungsfall und der Erreichbarkeit.

Auxilia auf Rang 1

In der aktuellen Umfrage geht es um Rechtsschutzversicherer für Vermieter, Firmen und Privatpersonen. Im Bereich des privaten Rechtsschutzes landet Auxilia mit 23,22 Prozent der Nennungen auf Rang eins, gefolgt von Concordia (22,3 Prozent) und Arag (18,64 Prozent).

Auch in der Rechtsschutzversicherung für Unternehmen setzen Makler auf das Versicherer-Trio. Mit 21,63 Prozent der Nennungen führt Auxilia die Liste der Top-Anbieter des gewerblichen Rechtsschutzes an; es folgen Concordia mit 19,95 Prozent und Arag mit 18,91 Prozent der Nennungen.

Deurag führt beim Vermieter-Rechtsschutz

Beim Vermieter-Rechtsschutz hingegen kommt eine andere Gesellschaft ins Spiel: Deurag sammelt 30,27 Prozent der Maklerstimmen und führt damit die Favoriten-Liste an. Auf Rang zwei landet Arag mit 23,23 Prozent der Nennungen. Als drittbeliebtester Anbieter kommt Auxilia auf 10,16 Prozent.

Darüber hinaus vergaben die Makler den genannten Anbietern Schulnoten (1= sehr gut, 6 = schlecht). Daraus errechneten die Forscher einen Mittelwert. Je niedriger dieser ist, desto besser schätzen die Makler, die die Gesellschaft zu ihren drei Favoriten zählen, ihr Angebot und ihre Leistungen ein.

Auxilia: Platz 1 im Qualitätsranking

Beim Vermieter-Rechtsschutz schneidet Auxilia mit einem Mittelwert von 1,62 am besten ab. Es folgen Deurag, Itzehoer und Domcura, die jeweils auf einen Mittelwert von 1,73 kommen. Concordia, Arag und NRV landen mit 1,74 beziehungsweise 1,95 und 1,96 auf Plätzen drei, vier und fünf.

Auxilia führt auch in den beiden anderen Produktkatogoriern. In der gewerblichen Rechsschutzversicherung kommt die Gesellschaft auf einen Mittelwert von 1,56. Es folgen Concordia (Mittelwert: 1,7), NRV (1,78), Deurag (1,87) und Itzhoer (1,9). In der privaten Rechsschutzversicherung kommt Auxilia auf einen Mittelwert von 1,55, gefolgt von Concordia (1,72), Itzehoer (1,81), Deurag (1,82) und NRV (1,83).

