Versicherungen Das sind die Policen der Woche

Zu Beginn des Jahres startete das Unternehmen Nettowelt seine gleichnamige Plattform zum Vertrieb von Riester-Verträgen in Form von Nettotarifen. Ab sofort stehen hier auch die Tarife der Bayerischen zur Verfügung.

„Wir bei der Bayerischen sind nach wie vor vom Potenzial und auch vom bisherigen Erfolg von Riester überzeugt. Um trotz des stark reduzierten Höchstrechnungszinses ein leistungsfähiges Angebot bieten zu können, bieten wir ausschließlich eine Nettopolice an“, erklärt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. „Denn Altersvorsorge liegt uns sehr am Herzen und wir sind davon überzeugt, dass es gerade hier um Vertrauen und Nachhaltigkeit geht. Aus der Riester-Rente auszusteigen, ist ein falsches Signal an die Menschen in Deutschland, die 16 Millionen Riester-Verträge abgeschlossen haben.“