Defensive Anlagestrategie zahlt sich aus Flexibel in der Krise

In dem seit März sehr volatilen Marktumfeld hat sich der ODDO BHF Polaris Moderate als Fonds mit defensiver und flexibler Anlagestrategie gut behauptet. Ziel des Fonds ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens auf Aktien und Anleihen größere Kursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer reinen Rentenanlage zu erwirtschaften. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite von 0 bis 40 Prozent.

Seit Jahresbeginn verzeichnete der Fonds Mittelzuflüsse in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro. Damit liegt das verwaltete Vermögen bei nunmehr mehr als 800 Millionen Euro.

Portfoliomanager Peter Rieth sieht in dem Zusammenspiel aus Flexibilität und Risikomanagement in Krisenzeiten eine zentrale Stärke des Fonds: „Als es an den Börsen ab Ende Februar hoch herging, haben wir das Aktienmarktrisiko mit Hilfe von Futures auf etwa 20 Prozent reduziert“, erläutert Rieth. „Ab Mitte März stiegen wir wieder in den Markt ein, mit dem Ziel an der Erholungsphase zu partizipieren.“

Hervorragende Bewertung

Schwerpunkt der Aktienanlagen sind Unternehmen, die von der Corona-Krise nur wenig betroffen sind. Der Fokus liegt auf dem IT- und Gesundheitssektor. Nicht vertreten sind Autohersteller, Banken oder auch Rohstoffwerte.

Bei den Aktien stehen Unternehmen aus Europa und den USA im Fokus, die sich durch stabile Wachstumsaussichten und eine geringe Anfälligkeit für Schwankungen auszeichnen. „Nach starken Einbrüchen an den Märkten erweisen sich unsere Portfolios gerade aufgrund der qualitätsorientierten Aktienauswahl als robust und haben sich zügig erholt“, hebt Rieth hervor.

Seit Jahresbeginn erzielte der Fonds per Mitte April eine deutliche Outperformance gegenüber den Fonds, die das Research-Unternehmen Morningstar zum Vergleich heranzieht. Die gute Leistung wird honoriert: Seit 30. März wird der Fonds von Morningstar mit fünf Sternen bewertet.

Stabile Emittenten bevorzugt

Das Rentenportfolio des Fonds setzt angesichts negativer Zinsen für Staatsanleihen auf sorgfältig ausgewählte Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen mit soliden Bilanzzahlen. „Nach Ankündigung des EZB-Kaufprogramms, das auch Unternehmensanleihen umfasst, haben wir unsere Liquidität verringert, um in Anleihen stabiler Emittenten einzusteigen“, berichtet Rieth. Eine Position im krisenbedingt stark nachgefragten Gold trägt zusätzlich zur Stabilität des Fonds bei.

Der ODDO BHF Polaris Moderate gehört zur Multi-Asset-Fondsfamilie ODDO BHF Polaris. Darin enthalten sind Fonds, die jeweils den individuellen Anlegerneigungen hinsichtlich der Risikotragfähigkeit entsprechen, und damit unterschiedliche Risikoprofile von defensiv über ausgewogen und flexibel bis dynamisch abdecken. Die ODDO BHF Polaris Fonds werden seit mehr als 15 Jahren vom Vermögensverwalter ODDO BHF TRUST gemanagt oder beraten, der zur ODDO BHF-Gruppe gehört.

