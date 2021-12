Internationaler Vergleich Deutscher Versicherer bietet beste Kundenerfahrung

Das international tätige Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester aus London berichtet in der diesjährigen Studie zu seinem „Customer Experience Index“, dass die deutschen Anbieter von Versicherungen europaweit die beste Kundenerfahrung bieten: Sie bieten ihren Kunden demnach bessere Erfahrungen bei Auto- und Hausratversicherungen als ihre Mitbewerber in Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien.

Top-Note für Huk-Coburg

Die Teilnehmer aus diesen vier Ländern unter den insgesamt mehr als 26.000 befragten Erwachsenen bewerteten ihre Erfahrungen mit Anbietern von Kfz- und Hausrat-Policen im Durchschnitt als okay. Zum Vergleich: In Deutschland erreichten alle Versicherer die Note Gut. Zudem erreicht ein deutscher Versicherer als einziges Unternehmen im aktuellen Test sogar die Top-Note Ausgezeichnet:

Die in diesem Jahr erstmals von Forrester in die Studie aufgenommene Huk-Coburg biete das einfachste, effektivste und emotionalste Versicherungserlebnis. Demnach punktet der Versicherer bei den Testern mit seinem dichten Netz an Vertretern. Das Unternehmen biete einen erschwinglichen Versicherungsschutz, der auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sei, und bearbeite Anliegen schnell und gründlich.

Die von Forrester zusammengestellten Daten zeigen nach Angaben der Studienautoren außerdem, dass bei französischen und deutschen Kunden vor allem die Interaktion mit einem Menschen die positivsten Gefühle hervorrief. Für italienische, spanische und britische Kunden vermittelten hingegen digitale Kanäle die positivsten Erfahrungen, was ihre Emotionen betrifft.