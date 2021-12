Versicherungen Die 10 Makler-Favoriten bei betrieblichen Vorsorge-Policen

Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema mit Hauptsitz im oberfränkischen Heinersreuth befragt in regelmäßigen Abständen ihre inzwischen 4.000 mittelständischen Partnerbetriebe mit insgesamt rund 28.000 Personen, wie sie einzelne Produktgeber aus unterschiedlichen Sparten einschätzen. Hierzu sollen sie jeweils sowohl die Qualität der Produkte und Antragsbearbeitung als auch die Policierung bewerten.

Außerdem werden die Partnerbetriebe nach ihren Erfahrungen im Leistungsfall gefragt. Damit negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht das Ranking dominieren, sind nur die drei meistgenutzten Anbieter in der jeweiligen Sparte zu nennen. In der jüngsten Umfrage ging es um die am deutschen Markt vertretenen Anbieter von Betriebsrenten und betrieblichen Krankenversicherungen sowie Gruppenunfall-Policen.

Denn die sogenannte betriebliche Vorsorge ist zwar nicht ganz neu – aber aktuell wie nie: Arbeitgeber punkten hiermit sowohl bei der eigenen Belegschaft als auch bei potenziellen Bewerbern. Die neudeutsch als Benefits bezeichneten Sozialleistungen spielen in Zeiten des allgemeinen Fachkräftemangels eine nicht zu unterschätzende Rolle, um Mitarbeiter zu gewinnen oder langfristig ans Unternehmen zu binden.