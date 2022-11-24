Versicherungen Die neuen Policen der Woche

Die Versicherungsgesellschaft HDI gibt Verbesserungen an ihrem Kfz-Tarif „Motor Premium“ bekannt. Im neuen Tarif seien jetzt auch Ladekarten von E-Autos mitversichert, heißt es vom Unternehmen. Außerdem erstreckt sich der Versicherungsschutz nun auch auf Wallboxen von gewerblichen Nutzern.

Darüber hinaus können Wohnmobil-Fahrer ihr Fahrzeug jetzt auch über „Motor Premium“ versichern. Darin enthalten sind unter anderem eine 36-monatige Kauf- oder auch Neupreisentschädigung, Schlingerdeckung oder die Versicherung von Unterschlagung. Außerdem lassen sich Wohnmobile nun als Zweitfahrzeug mit einer verbesserten SFR-Ersteinstufung versichern.

Darüber hinaus umfasst der Versicherungsschutz von HDI jetzt für sämtliche versicherten Fahrzeuge im Kasko-Schadenfall unter anderem den Ersatz von beschädigten Leuchtmitteln einschließlich Xenon-, LED- und Laserlicht, wie auch die beitragsfreie Mitversicherung nachträglich eingebauter Sonderausstattung. Außerdem sind mitgeführte Sportgeräte versichert.