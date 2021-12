Nur ein Deutscher im Tableau Die Top 10 der reichsten Menschen

Über 567 Milliarden US-Dollar haben die zehn vermögendsten Menschen der Welt, darunter viele der Gründer der großen US-Tech-Konzerne, in weniger als einem Jahr angehäuft. Zum Vergleich: Das ist mehr als das Siebenfache des Vermögens, das die Top 10 in der Zeit davor angehäuft haben. Das krasseste Beispiel ist Elon Musk, dessen Vermögen im letzten Jahr um mindestens 500 Prozent gestiegen ist. In der Zwischenzeit hat Jeff Bezos von Amazon ein kühles Plus von 68,6 Milliarden US-Dollar verdient.

An der Spitze des Rankings steht dennoch unverändert mit einem Nettovermögen von 182 Milliarden Dollar Jeff Bezos. Nach 26 Jahren kündigte Bezos jüngst an, den Vorstandsvorsitz von Amazon abzugeben und in den Aufsichtsrat zu wechseln, um sich unter anderem auf Blue Origin zu konzentrieren.

