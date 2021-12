Am KBV gemessen Diese US-Nebenwerte-Fonds zahlen am wenigsten für ihre Aktien

Value-Aktienfonds tummeln sich nicht nur in den extra so benannten Gruppen der Datenbanken. Auch unter den Nebenwertefonds verstecken sich mitunter echte Schnäppchenjäger. Diesmal haben wir die günstigsten US-Nebenwertefonds ermittelt. Gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV).