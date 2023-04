ETF-Sparpläne Kinderleicht für den Nachwuchs sparen

Eltern wissen: Je älter der Nachwuchs, desto größer die Wünsche. Sei es die erste Wohnung, eine Reise nach dem Schulabschluss oder der Führerschein – ein gewisses Startkapital ist unerlässlich.

Sparpläne auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs) können beim langfristigen Vermögensaufbau hilfreich sein, denn sie ermöglichen ein kontinuierliches Anlegen bereits mit kleinen Beträgen und bieten ein hohes Maß an Flexibilität.

Frühzeitig anfangen kann sich lohnen

Wenig verändert unser Leben so sehr wie die Geburt eines Kindes. Alles erscheint plötzlich neu. Auch die Finanzen der Familie müssen unter neuem Licht betrachtet werden. Denn spätestens nach der Erstausstattung für Kinderwagen & Co. wird deutlich, dass der Nachwuchs auch Geld kostet: Im Schnitt geben Eltern für ihr Kind bis zu seinem 18. Lebensjahr rund 140.000 Euro aus. Einige der Dinge, die frischgebackene Eltern ihren Kindern ermöglichen wollen liegen zwar noch in weiter Ferne. Aber um Führerschein, Auslandsaufenthalt oder Studium zu finanzieren, sollte man früh beginnen, in regelmäßigen Raten Geld renditeträchtig anzulegen – am besten mit einem kontinuierlichen monatlichen Sparplan.

Kinderdepot oder Depot auf den eigenen Namen?

Grundsätzlich sollten sich Eltern überlegen, ob der ETF-Sparplan und somit das Wertpapierdepot im Namen des Kindes oder in ihrem eigenen Namen abgeschlossen werden soll. Ersteres kann sich aus steuerlichen Gründen lohnen, da der Steuerfreibetrag des Kindes zusätzlich genutzt werden kann. Zu beachten ist dabei, dass die steuerliche Behandlung einzelfallabhängig ist. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass bei einem Kinderdepot mit Vollendung des 18. Lebensjahres das ersparte Vermögen automatisch dem Kind zukommt.

Sparen in Eigenregie oder über digitalen Vermögensverwalter?

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Sparplan mit nur einem ETF zu gestalten – etwa mit einem besonders weitreichenden ETF, der einen globalen Index wie den MSCI World nachbildet.

Sie können aber auch in ein ganzes Portfolio aus mehreren ETFs investieren, um Ihre Anlage noch breiter zu streuen und damit das Risiko noch weiter zu verringern. Ein Portfolio kann man natürlich einfach selbst zusammenstellen, man muss jedoch regelmäßig ein Auge darauf haben und es gegebenenfalls der aktuellen Marktsituation anpassen. Möchte man sich diese Arbeit ersparen, kann man auf einen digitalen Vermögensverwalter zurückgreifen. Diese bieten ihren Kunden eine Komplettbetreuung an, die von der Beratung über die Auswahl der Anlagewerte bis hin zur fortlaufenden Optimierung und Betreuung reicht. Nach einem meist unkomplizierten Onboarding-Prozess können Sie die Verwaltung Ihrer Anlagesumme komfortabel in die Hände (digitaler) Finanzprofis geben, die zusätzlich zu den Produktkosten eine geringe Verwaltungsgebühr erheben.

Einige digitale Vermögensverwalter bieten zusätzlich spezielle Services an. OSKAR ist beispielsweise auch auf Familien mit nur wenig oder keinen Anlagekenntnissen ausgerichtet und ermöglicht diesen einen einfachen Einstieg ins Investieren.

Zudem bietet er neben einem Kinderdepot auch einen sogenannten View Account an, der Familienmitgliedern oder anderen Einzahlenden freigeschaltet werden kann. So können Oma und Opa nicht nur mitsparen, sondern auch gemeinsam mit dem Enkelkind per App die Wertentwicklung des Portfolios verfolgen. Da bei OSKAR über einen Login sämtliche Familiendepots einsehbar sind, behält man auch bei mehreren Kindern den Überblick.

