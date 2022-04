ANZEIGE

Der BlackRock-Marktausblick Europa ist nicht so einig wie es sich gerne gibt

Mit der gern zur Schau gestellten europäischen Einigkeit im Angesicht des Ukraine-Krieges ist es nicht so weit her. In der EU-Führung zeigt sich Rivalität zwischen Kommissionspräsidentin Von der Leyen und Ratspräsident Michel, die wichtiger zu sein scheint als eine gut abgestimmte Reaktion auf Putins Angriffskrieg.