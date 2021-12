Ex-Bantleon-Vertriebsmanager Thorsten Rauch hat neuen Arbeitgeber

Thorsten Rauch heuert als Vertriebsdirektor (Director Sales) in der Frankfurter Niederlassung der Fondsgesellschaft La Française Asset Management an. Die Niederlassung ging aus Veritas Investment hervor und gehört seit dem vergangenen Dezember zur global tätigen La Française Group. Am Standort in Frankfurt betreut ein Team von knapp 40 Mitarbeitern die Kunden in Deutschland.



Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Rauch die Investmentgesellschaft Bantleon Ende September verlässt. Dort war er drei Jahre lang als Leiter Relationship Management Vertriebspartner für die Betreuung der Vertriebspartner verantwortlich. Rauch hatte bei Bantleon gekündigt, nachdem das Unternehmen die Geschäftstelle in Frankfurt aufgelöst und die Aktivitäten nach Hannover verlagert hatte.



Zuvor leitete Rauch fast sieben Jahre lang den Vertrieb der Fondsboutique Smart-Invest. Weitere Stationen waren Vilico Investment Service, Axa Asset Managers und der Deutsche Investment Trust, also der Vorläufer der heutigen Allianz Global Investors.