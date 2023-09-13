Am 14. September gibt die EZB den nächsten Zinsentscheid bekannt. Nach Auffassung von Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, stehen die Argumente leicht auf der Seite eines weiteren Zinsschrittes.

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Seit rund einem Jahr ist die Frage vor anstehenden EZB-Sitzungen gewesen: Nicht so sehr ob, sondern um wie viel die Zinsen angehoben werden. Inzwischen hat die Notenbank den Einlagezins von seinem mehrjährigen Tief bei -0,5 auf 3,75 Prozent klettern lassen, und bis zuletzt ließen führende Mitglieder des Zentralbankrates wenig Zweifel daran, dass die Inflation im Euroraum mit zuletzt 5,3 Prozent für eine Zinspause nach wie vor viel zu hoch und damit weitere Straffung angezeigt sei.

Besonders eine Äußerung von Francois Villeroy de Galhau, die in Richtung eines weiteren Zinsschritts interpretiert wurde, fand Beachtung. Denn der französische Zentralbankgouverneur hat als Vertreter der zweitgrößten Volkswirtschaft nicht nur besonderes Gewicht im Entscheidungsgremium, sondern Marktteilnehmer attestieren ihm auch eine hohe Trefferquote in seinen Einschätzungen zu anstehenden Zinsbeschlüssen.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.