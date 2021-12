Fonds und Vermögensanlagen Bafin ahndet Gesetzesverstöße bei Online-Werbung

Bei den Werbeanzeigen für öffentlich angebotene Wertpapiere habe in Einzelfällen der Hinweis auf den Prospekt gefehlt. Und beinahe alle Anbieter von Vermögensanlagen verzichteten in ihren Werbeanzeigen auf den vorgeschriebenen Warnhinweis auf das Totalverlustrisiko.„Dieses Ergebnis zeigt einmal mehr, dass Anleger, die in Finanzprodukte investieren wollen, die lediglich prospektpflichtig sind, besonders vorsichtig sein sollten“, kommentiert Bafin-Kontrolleur Ebenrett.Er sieht aber zugleich die Arbeit seiner Behörde in der aktuellen Untersuchung bestätigt: „Bei Anbietern, gegen die die BaFin wegen des Verdachts eines unerlaubten öffentlichen Angebots bereits in der Vergangenheit aufsichtsrechtliche Maßnahmen ergriffen hatte, stellte sie keine Verstöße fest.“