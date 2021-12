Fondsmanagerin von Unigestion Hat Value-Investing ausgedient?

Billige Aktien kaufen, teure verkaufen – das ist der Grundgedanke der Value-Methode. Doch abgesehen von der Rally im zweiten Halbjahr 2016, brachte die Value-Risikoprämie laut Citi Developed World Pure Value Index bis heute praktisch keine Rendite. Für viele Investoren stellt sich daher die Frage: Hat Equity Value als Risikoprämie ausgedient, oder gibt es noch Hoffnung?

Value und Momentum – unerwartete Korrelation

Seit Jahresbeginn lag der maximale Drawdown von Value-Prämien über 6 Prozent, in einzelnen Fällen sogar deutlich höher. Die unerwartete Korrelation zwischen den Faktoren Value und Momentum, die dieses Jahr zu beobachten war, verschärfte das Problem zusätzlich und schadete vor allem Fonds, die auf mehrere aktienmarktneutrale Risikoprämien setzen. Die Zahlen könnten deshalb recht bedrohlich wirken. Der vergangene Monat und historische Parallelen zeichnen jedoch ein anderes Bild.

Tatsächlich ist das jüngste Verhalten der Value-Risikoprämie typisch für die Endphase eines Konjunkturzyklus, in der wir uns unserer Einschätzung nach momentan befinden. Perioden mit einer ähnlichen Underperformance gab es beispielsweise von 1998 bis 2000, als der Value-Faktor Drawdowns von mehr als 10 Prozent verzeichnete.

Wichtig ist jedoch, dass Value-Strategien nach solchen schwierigen Phasen immer wieder eine Outperformance erzielten. Wir sollten uns also nicht fragen, ob die Value-Risikoprämie ausgedient hat, sondern ob wir in den kommenden Monaten und Jahren nicht eher ein Comeback erwarten können.

Equity Value kurz vor dem Comeback?

Betrachtet man beispielsweise den Zeitraum vom 1. bis 11. Oktober 2018, gibt es Anzeichen einer Erholung des Value-Faktors mit einem Anstieg um 1,2 Prozent - und das in einer turbulenten Marktphase, in der der MSCI World Net TR (USD) um 6,3 Prozent gefallen ist. Zudem erreicht die für Investoren bisher negative Korrelation zwischen Value und Momentum wieder ein normales Niveau; das dürfte Managern, die dieses Marktsegment ausnutzen wollen, zugutekommen.

Alles in allem hat sich Equity Value in unseren Augen über viele Jahrzehnte hinweg als wertvolle Risikoprämie bewährt und wir vertrauen angesichts der fundamentalen Treiber darauf, dass sie auch weiterhin relevant bleiben wird und keineswegs ausgedient hat. Davon abgesehen ist es wichtig, dass Investoren eine Diversifizierung über das gesamte Spektrum alternativer Risikoprämien anstreben, um eine übermäßige Abhängigkeit von einzelnen Prämien zu verhindern. Wir setzen konsequent darauf, mehrere Aktienfaktoren mit anderen anlageübergreifenden alternativen Risikoprämien zu kombinieren, die auf unterschiedliche Art und Weise vom makroökonomischen Umfeld beeinflusst werden.