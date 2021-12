Redaktion 14.09.2017 Lesedauer: 1 Minute

Für Emittenten Bafin veranstaltet Workshops über Marktmissbrauch

Am 11. Dezember richtet die Finanzaufsicht Bafin am Standort Frankfurt am Main zwei inhaltsgleiche Workshops zum Thema Marktmissbrauch aus. Die Veranstaltungen richten sich an Emittenten, die an regulierten Märkten zum Handel zugelassen sind.