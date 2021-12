Redaktion 03.08.2018 Lesedauer: 1 Minute

Funny Friday McDonald's-Währung lädt zum Spekulieren ein

Nach Bitcoin & Co.: Auch Burger-Gigant McDonald’s entwickelt eine eigene Währung. Ab August erhält jeder Käufer eines Big Mac eine Sammelmünze. Diese Münzen können Kunden dann weltweit in McDonald’s-Fast-Food-Läden in einen weiteren Big-Mac-Burger investieren. Deutsche McDonald‘s-Filialen bleiben bei der Aktion aber außen vor.