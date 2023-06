Management-Umbau Generali Deutschland bekommt unter anderem einen neuen Finanzchef

Generali Deutschland baut das Top-Management um. Edoardo Malpaga, ein international erfahrener Manager in den Bereichen Capital Management und Corporate Finance verfügt, wird zum 01.07.2023 neuer Finanzchef (Chief Financial Officer). Malpaga ist bereits seit vielen Jahren für die Generali tätig, unter anderem in Italien, Frankreich, Großbritannien und den USA. Er löst Milan Novotný ab, der nach langjähriger Tätigkeit in Deutschland die Funktion des Finanzchefs für die Tschechische Republik und die Slowakei der Generali übernimmt.

Zudem wird Kathrin Schwidder zum 01.08.2023 Head of Prevention and Assistance Factories bei der Generali Deutschland sowie Geschäftsführerin bei der Generali Engagement Solutions und bei der Generali Health Solutions. Sie bleibt weiterhin im Führungskreis des Insurtech Tech Hub Munich und ist somit in der digitalen Gründerszene bestens vernetzt.

Änderungen, auch bei der Deutschen Bausparkasse Badenia

Volker Kreuziger übernimmt zum 01.07.2023 den Vorstandsvorsitz der Deutschen Bausparkasse Badenia. Zuvor war er unter anderem lange Jahre bei der Schwäbisch Hall Bausparkasse sowie zuletzt bei der BSQ Bauspar tätig. Kreuziger folgt auf Christof Schick, der das Unternehmen nach langjähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch verlässt.

Petrissa Gath wird zum 01.08.2023 neue Generalbevollmächtigte der Deutschen Bausparkasse Badenia. Sie ist seit 2019 bei der Generali Deutschland tätig, zuletzt als Head of Capital Management. Zuvor war sie fast 15 Jahre in führender Position bei PWC für Banken und Versicherungen tätig.

„Ich begrüße die neuen Kolleginnen und Kollegen im Top Management der Generali Deutschland und freue mich, dass wir mit diesen Ernennungen die Diversität im Führungskreis der Generali Deutschland weiter stärken“, sagt Stefan Lehmann, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland.

Über Generali in Deutschland

Die Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt mit Beitragseinnahmen von rund 14,9 Milliarden und mehr als 9 Millionen Kundinnen und Kunden. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, Cosmos Direkt und Dialog in den Bereichen Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Generali Deutschland gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Germany, Austria and Switzerland“ (DACH). Mit rund 19,6 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und mehr als 12 Millionen Kundinnen und Kunden ist die Business Unit eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.