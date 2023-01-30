Gegen den Trend In diesen Regionen steigen die Immobilienpreise weiter

In Deutschlands Metropolen sinken die Immobilienpreise. Ganz anders sieht es in Städten und Kreisen in touristischen Regionen aus. Eine Auswertung von Immoscout24 zeigt, wo die Preise für Wohnungen und Häuser am stärksten steigen.

Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern: Die Region gehört zu Deutschlands Kreisen mit den höchsten Preiszuwächsen bei Immobilien im vergangenen Quartal.

Preisrückgänge von 5 bis 7 Prozent: In Deutschlands großen Städten verzeichnet das Portal Immoscout24 zwischen Oktober und Dezember 2022 im Vergleich zum Vorquartal teils deutliche Preisabschläge bei Wohnungen und Einfamilienhäusern. Städte und Kreise in touristischen Regionen trotzen dagegen dem Trend. Dort legten die Immobilienpreise um bis zu 8 Prozent zu, wie aus dem aktuellen Immoscout24 Wohnbarometer hervorgeht.

„Unsere Daten zeigen, dass die Immobilienpreise in Regionen mit touristischem Bezug trotz Inflation und gestiegenem Zinsniveau weiter steigen“, sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von Immoscout24. Das gelte insbesondere für die Ostseeküste, das Erzgebirge und den Bayerischen Wald. Auch Orte in der Nähe größerer Städte verzeichneten weiterhin steigende Angebotspreise.

Größtes Plus bei den Preisen für Bestandswohnungen im Erzgebirgskreis

Wie das Ranking zeigt, liegt bei Wohnungen im Bestand der Erzgebirgskreis in Sachsen mit einem Plus von 4,4 Prozent vorn. Die Nähe zum Mittelgebirge treibe die Preise, heißt es in der Immoscout-Analyse. Zudem sind Immobilien dort noch vergleichsweise erschwinglich: Der Quadratmeterpreis liegt mit knapp 1.300 Euro deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 2.700 Euro.

Im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis, unweit der Großstädte Wiesbaden und Mainz, kletterten die Preise noch um fast 4 Prozent, ebenso im Kreis Freyung-Grafenau und im Kreis Passau mit Nähe zum Bayerischen Wald.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die 10 Regionen mit dem größten Preiszuwachs bei Eigentumswohnungen im Bestand:

Bundesland Stadt/Kreis Angebotspreis pro Quadratmeter

(Q4 2022) Preisentwicklung

(Q3 2022 vs. Q4 2022) Sachsen Erzgebirgskreis 1.292 € + 4,4 % Hessen Rheingau-Taunus-Kreis 3.248 € + 3,8 % Bayern Freyung-Grafenau (Kreis) 2.106 € + 3,7 % Bayern Passau (Kreis) 2.791 € + 3,7 % Hessen Werra-Meißner-Kreis 1.777 € + 3,6 % Rheinland-Pfalz Südwestpfalz (Kreis) 1.907 € + 3,5 % Niedersachsen Vechta (Kreis) 2.396 € + 3,5 % Niedersachsen Cloppenburg (Kreis) 2.415 € + 3,4 % Sachsen Görlitz (Kreis) 1.140 € + 3,2 % Brandenburg Elbe-Elster (Kreis) 1.690 € + 2,9 %

Quelle: Immoscout24

Auf der nächsten Seite: In welchen Regionen die Häuserpreise am stärksten steigen