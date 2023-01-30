Gegen den Trend In diesen Regionen steigen die Immobilienpreise weiter
Preisrückgänge von 5 bis 7 Prozent: In Deutschlands großen Städten verzeichnet das Portal Immoscout24 zwischen Oktober und Dezember 2022 im Vergleich zum Vorquartal teils deutliche Preisabschläge bei Wohnungen und Einfamilienhäusern. Städte und Kreise in touristischen Regionen trotzen dagegen dem Trend. Dort legten die Immobilienpreise um bis zu 8 Prozent zu, wie aus dem aktuellen Immoscout24 Wohnbarometer hervorgeht.
„Unsere Daten zeigen, dass die Immobilienpreise in Regionen mit touristischem Bezug trotz Inflation und gestiegenem Zinsniveau weiter steigen“, sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von Immoscout24. Das gelte insbesondere für die Ostseeküste, das Erzgebirge und den Bayerischen Wald. Auch Orte in der Nähe größerer Städte verzeichneten weiterhin steigende Angebotspreise.
Größtes Plus bei den Preisen für Bestandswohnungen im Erzgebirgskreis
Wie das Ranking zeigt, liegt bei Wohnungen im Bestand der Erzgebirgskreis in Sachsen mit einem Plus von 4,4 Prozent vorn. Die Nähe zum Mittelgebirge treibe die Preise, heißt es in der Immoscout-Analyse. Zudem sind Immobilien dort noch vergleichsweise erschwinglich: Der Quadratmeterpreis liegt mit knapp 1.300 Euro deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 2.700 Euro.
Im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis, unweit der Großstädte Wiesbaden und Mainz, kletterten die Preise noch um fast 4 Prozent, ebenso im Kreis Freyung-Grafenau und im Kreis Passau mit Nähe zum Bayerischen Wald.
Die 10 Regionen mit dem größten Preiszuwachs bei Eigentumswohnungen im Bestand:
|Bundesland
|Stadt/Kreis
|Angebotspreis pro Quadratmeter
(Q4 2022)
|Preisentwicklung
(Q3 2022 vs. Q4 2022)
|Sachsen
|Erzgebirgskreis
|1.292 €
|+ 4,4 %
|Hessen
|Rheingau-Taunus-Kreis
|3.248 €
|+ 3,8 %
|Bayern
|Freyung-Grafenau (Kreis)
|2.106 €
|+ 3,7 %
|Bayern
|Passau (Kreis)
|2.791 €
|+ 3,7 %
|Hessen
|Werra-Meißner-Kreis
|1.777 €
|+ 3,6 %
|Rheinland-Pfalz
|Südwestpfalz (Kreis)
|1.907 €
|+ 3,5 %
|Niedersachsen
|Vechta (Kreis)
|2.396 €
|+ 3,5 %
|Niedersachsen
|Cloppenburg (Kreis)
|2.415 €
|+ 3,4 %
|Sachsen
|Görlitz (Kreis)
|1.140 €
|+ 3,2 %
|Brandenburg
|Elbe-Elster (Kreis)
|1.690 €
|+ 2,9 %
Quelle: Immoscout24
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