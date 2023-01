Teilen

Gegen den Trend In diesen Regionen steigen die Immobilienpreise weiter

In Deutschlands Metropolen sinken die Immobilienpreise. Ganz anders sieht es in Städten und Kreisen in touristischen Regionen aus. Eine Auswertung von Immoscout24 zeigt, wo die Preise für Wohnungen und Häuser am stärksten steigen.