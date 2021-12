Redaktion 13.03.2019 Lesedauer: 1 Minute

Infografik zur Preisentwicklung Hier brummt der Immobilienmarkt

In mehr als 90 Prozent aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte konnten sich Immobilienverkäufer 2018 über höhere Preise freuen als noch ein Jahr zuvor. Und wo schießen die Preise für Immobilien hierzulande am schnellsten in die Höhe? Die Antwort gibt der Postbank Wohnatlas 2019.