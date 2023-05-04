Robert Schramm-Fuchs von Janus Henderson „Die Aufholjagd an den Börsen ist erst einmal vorbei“

Die nächsten Monate wird es noch einmal ruppiger an den Aktienmärkten zugehen, davon ist Robert Schramm-Fuchs überzeugt. Er ist Portfolio-Manager bei Janus Henderson und sieht derzeit gleich zwei Warnsignale: die Rate der Veränderung der Geldmenge und die Entwicklung des Halbleiter-Bereichs. Denn auch hier läuft es alles andere als rund. Im Gespräch mit DAS INVESTMENT erklärt Schramm-Fuchs, warum viele US-Amerikaner trotz der jüngsten Aufholjagd Europas „dem Braten nicht so recht trauen“ und wie er sein Portfolio für die kommenden Monate aufstellt.
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