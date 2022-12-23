Rechtshilfe im Leistungsfall Königswege arbeitet mit BU-Expertenservice zusammen
Die mittlerweile mehr als 800 angebundene Vertriebspartner von Königswege bekommen juristische Unterstützung im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung). Denn das Allfinanz-Unternehmen arbeitet künftig mit BU-Expertenservice aus Kronach in Bayern zusammen.
BU-Expertenservice wurde im Jahr 2012 gegründet und gehört zur Scala Finanzgruppe. Der Versicherungsberater und Rechtsdienstleister betreut ausschließlich Leistungsfälle bei Einkommensschutz-Policen. Das Unternehmen arbeitet mit Finanzdienstleistern in ganz Deutschland zusammen und vertritt deren Interessen im möglichen Leistungsfall.
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