Rechtshilfe im Leistungsfall Königswege arbeitet mit BU-Expertenservice zusammen

Der Heidelberger Finanzvertrieb Königswege arbeitet künftig mit dem Rechtsdienstleister BU-Expertenservice aus dem fränkischen Kronach zusammen.

Christian Schwalb von BU-Expertenservice (links) mit Königswege Geschäftsführer Stefan Gierschke: BU-Expertenservice vertritt die Interesse von Königswege im Leistungsfall.

Die mittlerweile mehr als 800 angebundene Vertriebspartner von Königswege bekommen juristische Unterstützung im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung). Denn das Allfinanz-Unternehmen arbeitet künftig mit BU-Expertenservice aus Kronach in Bayern zusammen.

BU-Expertenservice wurde im Jahr 2012 gegründet und gehört zur Scala Finanzgruppe. Der Versicherungsberater und Rechtsdienstleister betreut ausschließlich Leistungsfälle bei Einkommensschutz-Policen. Das Unternehmen arbeitet mit Finanzdienstleistern in ganz Deutschland zusammen und vertritt deren Interessen im möglichen Leistungsfall.