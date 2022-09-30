Aus dem Loys-Maschinenraum Das sind die heißesten Aktien für Herbst und Winter

Stand aller Daten: 30. September 2022

Quelle: TIKR.com

Fondsmanager Markus Herrmann von Loys: Er zeigt Dir fünf spannende Aktien. Bildquelle: Fotomontage von Henning Lindhoff mit Canva

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„Zwei große Belastungsfaktoren drücken auf die Stimmung deutscher Manager und Wirtschaftsexperten“, meint Markus Herrmann, Manager des Deutschlandfonds von Loys (ISIN: LU2255688470). Lieferengpässe und ein rekordhoher Anstieg der Erzeugerpreise erschweren das laufende Geschäft der Unternehmen. Mit steigenden Zinsen versuchen Notenbanken in den Industrieländern den Preisanstieg zu bekämpfen. „Das wiederum verteuert die Geldbeschaffung besonders im produzierenden Gewerbe, wo ausufernde Energiekosten ohnehin kaum noch zu stemmen sind“, erklärt er den Kontext.

Fest steht: Das zu Ende gehende Quartal war so herausfordernd, dass Aktien-Investoren der Risikoappetit gründlich vergangen ist. Ein guter Grund für Herrmann, sich die schönsten Perlen am Markt für deutsche Nebenwerte herauszufischen.

Auf den nächsten Seiten findest Du fünf seiner spannendsten Aktien.