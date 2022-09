Ex-Starcapital-Chef Manfred Schlumberger wird Geschäftsführer bei Fondsberater

„Ich werde weiter an den Kapitalmärkten aktiv bleiben, das hält mich jung!“ Mit diesen Worten hatte Manfred Schlumberger (64) im Juni seinen Abschied als Vorstandsvorsitzender von Starcapital kommentiert. Jetzt ist klar, wohin es ihn zieht. Schlumberger heuert als Geschäftsführer und Leiter Portfoliomanagement bei der Ha-Va Verwaltungsgesellschaft an. Das gab der Asset Manager auf Linkedin bekannt.

Junges Beratungsunternehmen für Investmentfonds und institutionelle Anleger

Die Ha-Va Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Taunusstein wurde 2020 gegründet. Das Unternehmen ist ein Anlage- und Fondsberater, der sich auf die Analyse und den Kauf von Unternehmen in Sondersituation spezialisiert hat. Ha-Va will bei Investments Marktineffizienzen in Teilsegmenten des Aktienmarktes erkennen und nutzen. Die Gesellschaft berät Investmentfonds und institutionelle Anleger.

Schlumberger war noch bis Juni 2022 Vorstandsvorsitzender von Starcapital. 2017 wechselte er als Leiter Portfoliomanagement von der Berenberg Bank zu dem Vermögensverwalter. In seiner Zeit im Starcapital-Vorstand hat Schlumberger insbesondere die Eingliederung des Unternehmens in Bellevue Asset Management begleitet. Nach der Übernahme 2016 ist Fondsboutique im Sommer 2022 schließlich vollständig unter dem Markendach der Muttergesellschaft Bellevue aufgegangen. Zur gleichen Zeit gab auch Schlumberger seinen Abschied bekannt.

Schlumbergers Vita: 15 Jahre beim Vermögensverwalter BHF Trust

Der promovierte Volkswirt arbeitete vor seiner Zeit bei Starcapital und Berenberg unter anderem als Fondsmanager im Dresdner Bank Konzern sowie als Leiter Treasury und Wertpapiergeschäft bei der Frankfurter Volksbank. Zudem war er 15 Jahre Sprecher der Geschäftsführung beim Vermögensverwalter BHF Trust.