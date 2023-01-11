Hitze, Corona, Grippe 2022 mehr als eine Million Tote in Deutschland

Frische Daten vom Statistischen Bundesamt: Destatis zeigt die Zahl der Todesfälle in Deutschland 2022. Demnach starben im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen als 2021. Und das hat wahrscheinlich nicht nur etwas mit Corona zu tun.

Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) lag die Zahl der Todesfälle im Jahr 2022 deutlich höher als im Vorjahr. Die Statistiker melden, dass im Laufe des Jahres 1,06 Millionen Menschen gestorben sind. Das bedeutet einen Anstieg von 3,4 Prozent im Vergleich zu 2021. Dabei stieg die Sterberate bei Frauen stärker an als bei Männern.

Hohe Sterblichkeit im Frühjahr

Der Knackpunkt: Zu Beginn des Jahres hatte sich die Sterberate nach hohen Zahlen Ende 2021 normalisiert, sank allerdings nach der Grippesaison im März nicht wie sonst üblich. Die Zahlen fielen erst im April und die Sterberate im März lag immer noch 8 Prozent über dem Durchschnittswert. Ferner traten im April und Mai häufiger Todesfälle durch Covid-19 auf, was zu den erhöhten Zahlen in diesen Monaten beigetragen haben könnte.

Besonders heißer Sommer

Zwischen Juni und August 2022 lagen die Werte noch deutlich über den Durchschnittswerten der vorherigen Jahre. Besonders hoch war das Plus von 25 Prozent in der 29. Kalenderwoche vom 18. bis 24. Juli, die außergewöhnlich heiß war. Zwischen Anfang September und Mitte Oktober stieg zudem die Zahl der Covid-19 Todesfälle erneut an.

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Grippe-Winter

Im Dezember 2022 starben 19 Prozent mehr Menschen als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Mit einem Plus von 32 Prozent über dem Vergleichswert war die Abweichung in der Woche zwischen dem 19. und 25. Dezember besonders groß.

So entwickeln sich die monatlichen Todesfallzahlen seit Dezember 2020