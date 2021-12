Mischfonds Neuer Manager beim Multi Axxion Concept

Ulrich Althoff, Rosenberger, Langer & Cie

Ulrich Althoff ist neuer Manager des Mischfonds Multi Axxion Concept Fonds (ISIN: LU1011986426). Er ist bereits seit 2015 für den Vermögensverwalter Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management aus Bad Soden tätig. Seine Schwerpunkte umfassten bisher die Analyse von Investmentfonds und -strategien. Zukünftig widmet er sich hauptsächlich dem Fondsmanagement und soll dabei neue Schwerpunkte setzen.

„Mit der gezielten Auswahl von Investmentfonds oder ETFs statt ausschließlich einzelner Aktien erzielen wir eine wesentlich effektivere Diversifikation“, erläutert Althoff. „Dabei setzen wir auf die erfolgreichsten Konzepte in dem jeweiligen Anlagesegment.“ Zukünftig kämen im Multi Axxion Concept Fonds demnach „verstärkt schwankungsarme und kostengünstige Bausteine zum Einsatz, die dem Anleger mittelfristig eine stabile Rendite sichern sollen“.

Althoff ist Spezialist für sicherheitsorientierte Wertpapierstrategien und managt seit 2017 auch den RLC Provest – Stabilität Plus Fonds (ISIN: LU1570226529). Nach Stationen unter anderem bei der Crédit Suisse und der Commerzbank, wo Althoff in leitenden Positionen in der Vermögensverwaltung arbeitete, wechselte er zu bankenunabhängigen Vermögensverwaltern, wo er unter anderem das Management von Publikumsfonds verantwortete.