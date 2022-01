Caya-Ratgeber Mit diesen 11 Makler-Tools lassen sich Potenziale heben

Der Cloud-Anbieter Caya bietet Versicherungsmaklern ab sofort einen Ratgeber zu den gängigsten digitalen Tools an. „Hintergrund ist, dass die Vielfalt am Markt riesig ist und viele Versicherungsmakler in ihrem Alltag keine Zeit finden, sich Informationen darüber zu verschaffen, wie sie die Digitalisierung voranbringen können“, sagt Caya-Geschäftsführer Alexander Schneekloth. „Diese Arbeit möchten wir ihnen mit dem Ratgeber abnehmen, um sie über die Postdigitalisierung hinaus bei ihrem Vorhaben zu begleiten.“

Der Ratgeber beschreibt die Vor- und Nachteile von insgesamt elf Programmen für die Maklerverwaltung. Die Programme sollen helfen, Kunden und zu binden und passende Angebote zu erstellen. Ziel sei es, dass Makler individuell auf jeden Versicherten eingehen können.

Zum Start einer Versicherungsmakler-Software gibt Caya 5 Tipps

Prozesse untersuchen Datenmigration und Datenqualität sicherstellen Mit allen Beteiligten sprechen Anwendungsbeispiele beschreiben Schulungen der Anbieter nutzen

Im anschließenden Software-Test verzichtet Caya auf Noten. Stattdessen legen die Experten ihren Schwerpunkt darauf, die unterschiedlichen Tools für verschiedene Zwecke zu beschreiben. Auf diese Weise soll jeder Makler individuell und bedarfsorientiert entscheiden können.

>> Den Ratgeber von Caya finden Sie hier.