Uwe Schroeder-Wildberg MLP verlängert Vertrag mit Vorstandschef

Für weitere fünf Jahre soll Uwe Schroeder-Wildberg die Geschicke der MLP-Gruppe leiten. Den bis zum 31. Dezember dieses Jahres laufenden Vertrag des Vorstandsvorsitzenden hat der Aufsichtsrat jetzt bis Ende 2027 verlängert. Zugleich wurde der 56-Jährige zum Chef des Aufsichtsrats des größten Tochterunternehmens MLP Finanzberatung gewählt. Bereits im November hatte das Unternehmen angekündigt, dass der 44 Jahre alte Jan Berg neuer Vorstandssprecher bei der Finanzvertriebstochter werden soll.

Der ehemalige Pressereferent Berg leitete zuletzt den Kommunikationsbereich des Finanzdienstleisters und wechselte 2020 in den Vorstand der MLP Finanzberatung. Er ist zuständig für Strategie, die hauseigene Akademie, für Personal, Kundenmanagement, Beraterservice und den hauseigenen Dienstleister MLP-Dialog. In dem Führungsgremium sitzen daneben Oliver Liebermann (Vertrieb) sowie die beiden Holding-Vorstände Manfred Bauer (Produkte und Services) und Reinhard Loose (Finanzen).

Schroeder-Wildberg war nach seinem BWL-Studium wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen der Universität Mannheim. 1995 wechselte er in die Finanzabteilung bei Südzucker in Mannheim. Vier Jahre später ging er zum Nürnberger Finanzdienstleister Consors, wo er ab 2001 als Finanzvorstand tätig war. In gleicher Position arbeitete Schroeder-Wildberg ab Anfang 2003 bei MLP, wo er bereits ein Jahr später zum Vorstandsvorsitzenden der Firmengruppe berufen wurde.