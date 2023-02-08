Makroökonomisches Szenario 2023 „Wir sind in eine Welt mit negativen Angebotsschocks eingetreten“

Pandemie, Krieg, Inflation: 2022 war ein hartes Börsenjahr. Doch welche Auswirkungen haben die unterschiedlichen Entwicklungen in verschiedenen Weltregionen auf die globale Wirtschaft? Das erläutert Carmignac-Chefvolkswirt Raphaël Gallardo im Videointerview mit Portfolio-Berater Kevin Thozet.

Erdgas-Tankstelle im indischen Bundesstaat Punjab: Angebotsschocks, wie der durch die Verknappung von Erdgas im vergangenen Jahr, werden aus Sicht von Carmignac-Chefvolkswirt Raphaël Gallardo in Zukunft häufiger auftreten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Raphaël Gallardo, Carmignac

Kevin Thozet, Portfolio Advisor bei Carmignac, spricht mit Raphaël Gallardo, Chief Economist, darüber, mit welchen globalen wirtschaftlichen Entwicklungen er in den kommenden Quartalen rechnet. Er erklärt, warum die unterschiedliche Entwicklung in einzelnen Regionen die Weltwirtschaft massiv beeinflusst – und warum er der Ansicht ist, dass die Inflation zukünftig ein größeres Thema bleiben wird.

„Ich glaube, dass wir in eine Welt mit negativen Angebotsschocks eingetreten sind, die strukturell bedingt sind. Dies spiegelt eine neue geoökonomische Ordnung wider, die aus der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine resultiert”, erklärt Gallardo.

Das vollständige Interview sehen Sie hier im Video: