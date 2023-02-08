Makroökonomisches Szenario 2023 „Wir sind in eine Welt mit negativen Angebotsschocks eingetreten“

Raphaël Gallardo, Carmignac

Kevin Thozet, Portfolio Advisor bei Carmignac, spricht mit Raphaël Gallardo, Chief Economist, darüber, mit welchen globalen wirtschaftlichen Entwicklungen er in den kommenden Quartalen rechnet. Er erklärt, warum die unterschiedliche Entwicklung in einzelnen Regionen die Weltwirtschaft massiv beeinflusst – und warum er der Ansicht ist, dass die Inflation zukünftig ein größeres Thema bleiben wird.

„Ich glaube, dass wir in eine Welt mit negativen Angebotsschocks eingetreten sind, die strukturell bedingt sind. Dies spiegelt eine neue geoökonomische Ordnung wider, die aus der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine resultiert”, erklärt Gallardo.

Das vollständige Interview sehen Sie hier im Video: