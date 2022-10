No Charts, Just Personality – Teil 5 Philipp Vorndran von Flossbach von Storch: „Kryptos auch in 30 Jahren“

Philipp Vorndran erklärt im Video-Interview, warum er als Geschäftsführer in Teilzeit kein Teilzeitgeschäftsführer war. Zudem spricht der Kapitalmarktstratege mit Peter Ehlers und Malte Dreher, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT, über die beste Krypto-Quote in einem gemischten Portfolio.

No Charts, Just Personality – Teil 5

in Mischfonds

Als Krypto-Investor der frühen Stunde outet sich Philipp Vorndran im fünften Teil seines Interviews mit Peter Ehlers und Malte Dreher, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT: Am Strand von Scharbeutz berichtet er unter anderem von seinem Einstieg zum Kurs von 205 Euro pro Bitcoin – als Privatmann, nicht als Kapitalmarktstratege bei der Kölner Fonds-Boutique Flossbach von Storch (FvS).

Denn in unserem Videoformat „No Charts, Just Personality“ geht es um die Persönlichkeit hinter der Performance. Vorndran selbst hält die digitale Basis von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum für eine „spannende und zukunftsgerichtete Technologie“: „Ich bin fest davon überzeugt, wir werden in zehn bis 15 Jahren von der Blockchain genauso profitieren wie vom Internet.“

Auch Kryptowährungen würden nicht mehr von der Bildfläche verschwinden, ist er überzeugt: „Wir werden auch in zehn, 20 oder 30 Jahren noch von Kryptowährungen sprechen.“ Denn sie „werden für eine bestimmte Generation etwas Ähnliches sein wie heute für mich Gold“. Es bleibe allerdings spannend, welche Währung sich durchsetzen wird. Und für wen die Kryptos ein Geldersatz gelten, sei eine Generationenfrage.