No Charts, Just Personality – Teil 4 Philipp Vorndran von Flossbach von Storch: „Industriemusem Deutschland?“

In unserem Videoformat „No Charts, Just Personality“ geht es um die Persönlichkeit hinter der Performance. Im vierten Teil des Interviews mit Philipp Vorndran spricht der Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch mit Peter Ehlers und Malte Dreher, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT, darüber, woran die deutsche Wirtschaft krankt und wie Du jetzt am besten Dein Portfolio aufstellst.