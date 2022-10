No Charts, Just Personality – Teil 3 Philipp Vorndran von Flossbach von Storch: „Langfristig 5 Prozent Inflation“

In unserem Videoformat „No Charts, Just Personality“ geht es um die Persönlichkeit hinter der Performance. Im dritten Teil des Interviews mit Philipp Vorndran spricht der Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch mit Peter Ehlers und Malte Dreher, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT, über Demografie, Inflation und die aktuelle Geldpolitik.

No Charts, Just Personality – Teil 3

In der Ostseegemeinde Scharbeutz sieht nicht nur Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei der Kölner Fonds-Boutique Flossbach von Storch (FvS) deutlich, wohin Deutschland durch die demografische Schieflage taumelt. Der Wirtschaftsexperte schätzt hier die tollen Restaurants. Doch jedes Lokal sucht händeringend nach Personal. Im dritten Teil des Interviews sprechen Peter Ehlers und Malte Dreher, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT, mit Vorndran über hochaktuelle Themen, die jedem schwer aufs Gemüt schlagen: Inflation, Rezession, steigende Zinsen.

Die Europäische Zentralbank scheint aber wenig gelernt zu haben. Die Gefahr, dass „der Euro absäuft“, wie es Vorndran sagt, ist real. Inflationsraten zwischen 4 und 5 Prozent pro Jahr seien mittelfristig möglich. „Für viele Deutsche sind solche Inflationsraten etwas komplett Neues“, sagt der Stratege. Doch den Kopf in den Sand stecken sollte jetzt niemand. Seine Forderung lautet: „Legt euer Geld in reale Werte an!“ Übrigens ist das genau das, was auch schon Mario Draghi den Deutschen riet. Zugehört haben ihm leider bislang nur wenige.

Und was sollte die Europäische Zentralbank nun unternehmen? „Die EZB hat das Rennen schon vor zehn Jahren verloren“, ist sich Vorndran sicher. Hoffnung setzt er aber auf die Fed: „Jerome will es wissen!“. Der Fed-Chef gehe als einziger wirklich ran und versuche, die Inflation wenigstens halbwegs unter Kontrolle zu bringen. Im Vergleich dazu komme die EZB nur in Trippelschritten voran. „Sie muss verhindern, dass die Spreads zwischen Deutschland und der Peripherie zu stark auseinanderlaufen.“ Genau dafür gebe es die neuen Notfallinstrumente.

Sicher ist: „Wir bewegen uns in einer Dekade massiver negativer Realverzinsung.“ Allein in der Hand der EZB liege es, wie lang der Euro lebt, sagt Vorndran. Wenn sie getreu dem Motto „Whatever it takes!“ vorangeht, halte die Gemeinschaftswährung. Für die nächsten 25 Jahre reiche der politische Wille dazu allemal. Eine ganz andere Frage sei jedoch, ob auch die Menschen den Euro noch so lange nutzen, um ihr Vermögen zu speichern. „Da habe ich meine großen Zweifel.“

