No Charts, Just Personality – Teil 2 Philipp Vorndran von Flossbach von Storch: „Mein Bruder ist ein Goldbug“

In unserem Videoformat „No Charts, Just Personality“ geht es um die Persönlichkeit hinter der Performance. Im zweiten Teil des Interviews mit Philipp Vorndran spricht der Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch mit Peter Ehlers und Malte Dreher, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT, über Familie und Finanzen.

No Charts, Just Personality – Teil 2

Die Ostseegemeinde Scharbeutz ist für Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei der Kölner Fonds-Boutique Flossbach von Storch (FvS), mehr als ein Urlaubsort: Der Wirtschaftsexperte schätzt hier die See in Verbindung mit einer guten Verkehrsanbindung, erklärte er in der Auftaktfolge des neuen Video-Formats „No Charts, Just Personality“. Im zweiten Teil des Interviews sprechen Peter Ehlers und Malte Dreher, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT, aber zunächst über Vorndrans Kindheit im unterfränkischen Bad Brückenau.

Mit seinen drei jüngeren Brüdern teilte Vorndran vor vier Jahrzehnten die Hobbys Fußball und Handball und heute das Interesse für den Kapitalmarkt. Der größte Teil des Vermögens seiner Geschwister ist zwar in FvS-Produkten investiert. Doch: „Einer meiner Brüder ist ein ziemlicher Goldbug“, verrät er. Das Edelmetall habe in den Portfolios der Anleger aber auch durchaus weiterhin seinen festen Platz: „Gold bleibt eine extrem wichtige Versicherungs-Komponente“, zumindest solange das internationale Finanzsystem in Zeiten von Inflation und hoher Fragilität der Gesellschaft „auf dünnem Eis operiert“.

Und auch bei Immobilien könnten sich trotz der wieder steigenden Zinsen Chancen bieten. Doch: „Der durchschnittliche Immobilienmarkt in Deutschland wird sich beruhigen und ein paar Jahre lang auf der Stelle treten“, prognostiziert der FvS-Kapitalmarktstratege. Insbesondere das Anlageprodukt Zinshaus stehe vor Herausforderungen, biete jedoch auch einen gewissen Inflationsschutz.

„Wir sind in Deutschland nicht nur das Schlusslicht beim Aktienanteil in der Vermögensstrukturierung. Das Gleiche gilt auch bei der privat genutzten Immobilie“, erklärt Vorndran. „In Deutschland brauchen wir endlich eine Mentalität, reale Werte in der Breite im Vermögensaufbau einzusetzen – und da gehört natürlich die selbst genutzte Immobilie ganz klar dazu.“ Auch der Staat müsse sich bewegen, um daran etwas zu ändern. Denn: „Mieten ist flexibler, aber bietet keinen Inflationsschutz.“