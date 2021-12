Pierre Valade DNCA tauscht Manager für Absolute-Return-Fonds aus

DNCA-Neuzugang Valade verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Aktien-Investments. So war er bei seinem bisherigen Arbeitgeber Man GLG in London zehn Jahre lang mitverantwortlich für das Long-Short-Portfolio des Man GLG European Alpha Alternative Fund (ISIN: IE00B4YLN521).

Zu Beginn seiner Berufslaufbahn arbeitete Valade für die Beratungsgesellschaft Price Waterhouse Coopers und analysierte US-Aktien beim Asset Manager Exane in New York. Außerdem war er bereits sechs Jahre lang für die DNCA-Muttergesellschaft Natixis tätig – zwei Jahre lang Vertriebschef in Großbritannien.

Valade soll ab dem 26. November das DNCA-Team für Absolute-Return-Fonds ergänzen. Kurz zuvor wird Cyril Freu das Unternehmen nach etwa einem Jahrzehnt verlassen. Seine bisherigen Co-Manager Mathieu Picard und Alexis Albert werden die von ihm verantworteten Absolute-Return-Portfolios jedoch weiterhin mitverwalten.