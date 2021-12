Podcast von Robeco Chinas Anteil in Marktindizes wächst

In seinem aktuellen Podcast diskutiert Robeco-Stratege Jaap Hoek mit der britischen Finanzjournalistin Sam Shaw, welchen Stellenwert Investoren China in ihrer Portfolioallokation einräumen sollten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Verschiedene Indexanbieter erhöhen das Gewicht Chinas. Für institutionelle Investoren stellt dies ein Dilemma dar – wie sollten sie sich verhalten? Folgen sie diesem Schritt blind, könnten Anleger ein erhöhtes Portfoliorisiko eingehen. Laut Hoek führt die Aufnahme einer Aktie oder eines Landes in einen Index in der Regel zu höheren Preisen. Warum der Robeco-Stratege dennoch überzeugt ist, dass Anleger, die jetzt an die chinesische Börse gehen, nicht zu spät dran sind, hören Sie in seinem Podcast in englischer Sprache.

Das Potenzial der Anlageregion China wurde in der kürzlich von Robeco veröffentlichen Einschätzung zu den erwarteten 5-Jahres-Renditen 2020-2024 diskutiert, an die sich die Podcast-Episode anlehnt.