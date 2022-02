IMGP-Netzwerk Polen Capital schluckt Fondsboutique

Polen Capital, Netzwerkpartner des Multi-Boutiquen-Managers IM Global Partner (IMGP), übernimmt die auf Anleihen spezialisierte Investment-Boutique DDJ Capital Management.

Polen Capital verwaltet rund 75 Milliarden US-Dollar Kundenvermögen. Flaggschiff-Produkte des Hauses sind die Wachstums-Strategien Large Company Growth, Small and Mid Company Growth und Emerging Markets Growth.

Durch die Übernahme von DDJ, das zusätzlich rund 8 Milliarden US-Dollar in die Waagschale wirft, will Polen in den Bereich Hochzinsanleihen expandieren. Polen wolle eine neue Investmenteinheit einrichten, die sich speziell um den US-Hochzinsmarkt kümmert, plant man laut IMGP bei dem Partnerunternehmen. Die neue Investmenteinheit soll als vierte Säule neben drei schon bestehenden Schwerpunkt-Einheiten des Unternehmens stehen.

Neben High Yield ist Übernahmepartner DDJ auch auf Anlagen in Bankkredite, Privatkredite und Sondersituationen spezialisiert.

Dem Multi-Boutiquen-Anbieter IMGP arbeiten acht Asset Manager zu. Das Unternehmen ist weltweit an 16 Standorten vertreten. Erst kürzlich hatte IMGP bekannt gegeben, in naher Zukunft deutlich wachsen zu wollen, auch durch Anbindung neuer Partner-Boutiquen. Das Unternehmen verwaltet weltweit rund 38 Milliarden US-Dollar – darin enthalten die Kundenmittel, die im Auftrag von IMGP bei den Partnerhäusern liegen.