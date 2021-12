Für Hochzinsanleihen Privatbank Vontobel ernennt leitende Portfoliomanagerin

Stella Ma wechselt als leitende Portfoliomanagerin zur Schweizer Privatbank Vontobel und verantwortet dort ab sofort Geldanlagen in Hochzinsanleihen. Ma arbeitete zwischen März 2016 und März 2021 für Julius Bär auf gleichem Gebiet. Zuvor war sie für Union Bancaire Privée in Genf und Bluecrest Capital Management in London tätig.

„Stella Ma wird uns dabei unterstützen, im gegenwärtigen Umfeld mit anhaltend niedrigen Renditen die Wertentwicklung für unsere Kunden zu steigern“, sagt Mondher Bettaieb-Loriot, Leiter Unternehmensanleihen bei Vontobel. „Sie teilt unsere Begeisterung für aktive Anlagestrategien und wird uns mit ihrer globalen Erfahrung helfen, attraktive Anlagechancen im gesamten Hochzins-Spektrum zu erschließen.“