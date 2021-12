Analyse von HQ Trust So entwickeln sich asiatische Wertpapiere

„Dass die Hochzinsanleihen Asiens 10 Prozent verloren haben, kam in der Historie bislang fünfmal vor. Mit Ausnahme der Asienkrise Ende der 1990er Jahre war der maximale Einbruch aber sehr schnell erreicht. Blickt man auf die globalen Aktienmärkte verzeichneten die defensiven Branchen in dieser Phase die geringsten Verluste. Im Schnitt am besten schlugen sich die Sektoren rund um die Themen Gesundheit, Körperpflege und Nahrungsmittel. Im Schnitt am stärksten fielen Aktien aus den Bereichen Reise, Technologie und Rohstoffe. Derzeit leidet besonders der Rohstoffsektor, was sicher mit einer möglichen Abkühlung in China zusammenhängt. Die anderen Sektoren sind dagegen nicht so stark wie in den anderen Phasen eingebrochen. In der anschließenden Erholungsphase führten die Technologie- und Rohstofftitel im Schnitt dann aber auch die Performance-Rangliste an, gefolgt vom Einzelhandel und Telekommunikation.“



Sven Lehmann, HQ Trust