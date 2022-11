Privat- und Gewerbeversicherungen Christopher Lohmann gibt HDI-Chefposten auf

Christopher Lohmann beendet sein Vorstandsmandat bei der Talanx Gruppe. Der 53-Jährige übergibt seine Aufgaben „aufgrund persönlicher Lebensplanung auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigen Einvernehmen“, teilt der Versicherer aus Hannover mit. Als Aufsichtsrat des Joint Ventures Neodigital bleibe er dem Konzern jedoch weiterhin verbunden.

„Nach fast 24 Jahren im operativen Management möchte ich mich beruflich noch einmal neu orientieren“, begründet Lohmann seinen aktuellen Karriereschritt laut einer Unternehmensmeldung. „Ich freue mich darauf, mein Wissen, beispielsweise in der Transformation und Digitalisierung von Unternehmen, in einer anderen Rolle einzubringen und weiterzugeben.“

Bereits Ende September sorgten die Hannoveraner für Schlagzeilen, als Thomas Lüer kurzfristig neuer Vertriebschef wurde. Er folgte bereits ab Oktober auf Stefanie Schlick, die erst rund neun Monate zuvor vom Generali-Maklerversicherer Dialog gekommen war. Auch sie wolle das Unternehmen zum Jahresende in bestem Einvernehmen verlassen, um sich ebenfalls neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Schlicks Nachfolger Thomas Lüer ist seit rund fünf Jahren in der HDI-Gruppe tätig, zunächst bis 2019 als Leiter des regionalen Maklervertriebs. 2020 übernahm er als Vorstand der HDI Vertriebs AG die Verantwortung für den gesamten Makler- und Kooperationsvertrieb. Seit 2022 ist er auch Mitglied des Vorstandes der HDI Lebensversicherung.

Jens Warkentin neuer HDI-Chef

HDI-Chef Lohmann war vor seiner Zeit bei der Talanx rund drei Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Gothaer Allgemeine Versicherung. Davor arbeitete er 18 Jahre lang bei der Allianz. Dort leitete er unter anderem das Industrieversicherungsgeschäft in Zentral- und Osteuropa, den Betriebsstandort Köln und die Vertriebsdirektion München der Allianz Deutschland inklusive Bankenkooperation.

Jens Warkentin © Talanx AG

In den kommenden Wochen will Lohmann nach Unternehmensangaben eine „geordnete Übergabe“ an seinen Nachfolger sicherstellen: Der zwei Jahre ältere Jens Warkentin übernimmt von ihm die Verantwortung für die Privat- und Firmenversicherung der Talanx in Deutschland. Darüber hinaus wird der bisherige Finanzvorstand des Konzerns auch neuer Chef der HDI Deutschland.

Warkentin wird zudem Chief Information Officer im Talanx-Vorstand. Damit verantwortet er die Informationstechnologie des Erstversicherers in Deutschland. Er war bis Juni auch Personalvorstand für alle Beschäftigten der deutschen Erstversicherung. In dieser Funktion habe er „den Bereich Personal kundenorientiert neu aufgestellt“, heißt es hierzu vom Unternehmen.

Vor seinem Wechsel zur Talanx war Warkentin Chef für das operative Geschäft beim Mitbewerber Axa Deutschland. Dort verantwortete er die Bereiche Kunden-, Partner- und Prozess-Service. Außerdem war er für die Konzernentwicklung, das Prozess- und Qualitätsmanagements Vertrieb sowie für die Vertriebssteuerung des Bankenvertriebs zuständig.

Thorsten Pauls neuer Finanzvorstand

Thorsten Pauls © Talanx AG

Das von Warkentin seit vier Jahren ausgeübte Amt als Finanzvorstand des Geschäftsbereiches Privat- und Firmenversicherung Deutschland übernimmt künftig Thorsten Pauls. Der 49-Jährige ist Mathematiker und Aktuar und leitet bereits seit 2014 das Risikomanagement von HDI Deutschland.

Und bereits seit vier Jahren arbeitet Pauls als Finanzvorstand von insgesamt sechs Bancassurance-Unternehmen der Talanx Gruppe: Targo Lebensversicherung, Targo Versicherung, Neue Leben Lebensversicherung, Neue Leben Unfallversicherung, PB Lebensversicherung und PB Versicherung.