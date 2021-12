Transparente Bullen Diese Fonds fahren eine anlegergerechte Informationspolitik

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und der Finanzenverlag haben erstmals Fondsgesellschaften, Banken und Vermögensverwalter sowie semi-institutionellen Geldanlegern den Transparenten Bullen für eine anlegergerechte Informationspolitik in ausgewählten Publikums- und Spezialfonds verliehen. Insgesamt wurden 36 Transparente Bullen ausgereicht, darunter zwei Sonder-Auszeichnungen: Das neue ESG-Reporting der Universal-Investment-Gesellschaft wurde mit einem Ehrenbullen ausgezeichnet. Ebenso erhielt das Bankhaus Donner & Reuschel für sein Premium-Reporting für Versorgungswerke einen Ehrenbullen.

Initiator Fonds Alte Hansestadt Lemgo (semi-institutioneller Anleger) AHL-Vermögensfonds Landesverband Lippe (semi-institutioneller Anleger) Zukunfts- und Pensionsfonds Landesverband Lippe Missionszentrale der Franziskaner (semi-institutioneller Anleger) terrAssisi Aktien I AMI Axa Investment Managers Deutschland Axa World Funds - Global Income Generation Bayerische Vermögen Bayerischer Stiftungsfonds Comgest Deutschland Comgest Growth Europe Ofi Asset Management Ofi Fund - RS European Equity Positive Economy; Ofi RS Équilibre Comnmerzbank Commerzbank Stiftungfsfonds C-Quadrat Asset Management Dual Return Fund – Vision Microfinance DJE Kapital DJE – Dividende & Substanz; DJE – Zins & Dividende; DJE – Intercash Donner & Reuschel D&R Konservative Strategie Europa, D&R Wachstum Global TAA Hamburger Sparkasse Hamburger Stiftungsfonds J.P. Morgan Asset Management JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund Mainfirst Bank Mainfirst - Absolute Return Multi Asset Merck Finck Privatbankiers Merck Finck Stiftungsfonds UI Oddo BHF Oddo BHF Polaris Moderate Privacon Vermögensverwaltung Privacon ETF-Dachfonds Anleihen Euro Raiffeisen Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Savills Investment Management Savills IM real Estate Securities Income Fund WBS Hünicke Vermögensverwaltung Strategie Welt Secur DZ Privatbank DZPB II – Stiftungen; DZPB II – Flex 1; DZPB II – Flex 2; DZPB II – Flex 3; DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger; Nachhaltigkeit – Euroland konservativ; Nachhaltigkeitsfonds – ausgewogen Bankhaus Schelhammer & Schattera Superior 3 - Ethik

Quelle: Rödl & Partner

Allen Ausgezeichneten ist gemein, dass ihre Fonds über ein zusätzliches Reporting verfügen, das über die gängigen Informationsunterlagen wie Factsheet, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) hinausgeht. Im Fall der Transparenten Bullen besteht dieser Zusatz im sogenannten Transparenzbericht, erstellt von Rödl & Partner. Es soll unter anderem die handwerkliche Tätigkeit des Fondsmanagers erläutern, um die Bewirtschaftung des Fondsvermögens informativer und nachvollziehbarer, also in Summe transparenter, zu machen, heißt es im beiliegenden Presseschreiben der Wirtschaftsprüfer.

Die Initiatoren verfolgen mit der Auszeichnung das Bestreben, nach und nach eine Art Transparenz-Community aufzubauen. Denn Transparenz habe sich in der Geldanlage zu einem herausragenden Kriterium entwickelt. Interessierte Privatpersonen, aber vor allem semi-institutionelle Anleger wie Kommunen, Verbände, Stiftungen, kirchliche Organisationen und Kranken- und Pensionskassen würden regelmäßig den Wunsch äußern, hinter das Handwerk eines Vermögensverwalters oder eines Fondsmanagers zu blicken. „Die Entwicklung zeigt, dass sich vor allem Privatbanken und die absolut führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften um größere Transparenz in ihren Flaggschifffonds bemühen“, sagt Alexander Etterer, Partner bei Rödl & Partner und Leiter des Fachbereichs Vermögensreporting und –controlling.

Der Nutzen für den Anleger werde dabei schnell deutlich: Die Informationspolitik gewahrt ein hohes Maß an Einsicht in das Fondsmanagement, ferner werden mögliche Informationsdefizite durch eine verständliche Aufbereitung von vorhandenen Informationen ausgeglichen, so Etterer. „Transparenz bedeutet hier also vor allem mehr Sicherheit in der Anlageentscheidung, was wiederum Qualität bedeutet.“ Letztlich sei das nichts anderes als die Basis für Vertrauen und treffe mit dem Gedanken den modernen Zeitgeist, der von Information und Transparenz geprägt sei.