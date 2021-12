Umfrage zum Euro Gedanke an Lagarde besänftigt Anleger

Aktuell glauben so viele Anleger daran, dass der Euro weiter bestehen wird, wie seit mindestens sieben Jahren nicht mehr. Der Sentix Euro Break-up Index liegt derzeit auf einem Rekordtief von 5,205 Prozent. Er existiert seit Juni 2012, den bisher höchsten Stand erreichte er im Juli 2012 bei 73 Prozent.

Der Index gibt an, welcher Anteil an befragten privaten und institutionellen Anlegern damit rechnet, dass mindestens ein Land die Eurozone in den kommenden zwölf Monaten verlässt.

Quelle: Sentix

Bei Sentix deutet man das als Vorschuss für die neue Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. „Aufgrund ihrer früheren Positionen als französische Finanzministerin gehen die Anleger jedoch davon aus, dass eine von Madame Lagarde geführte EZB künftig stärker den Schulterschluss mit der Politik suchen wird“, heißt es vom Analysehaus. Das werde den Zusammenhalt in der Eurozone stärken.