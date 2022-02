Versicherungsmakler-Ranking Diese 10 Pflegeversicherer empfehlen Makler

Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema mit Hauptsitz im oberfränkischen Heinersreuth befragt in regelmäßigen Abständen ihre inzwischen 4.000 mittelständischen Partnerbetriebe mit insgesamt rund 28.000 Personen, wie sie einzelne Produktgeber aus unterschiedlichen Sparten einschätzen. Hierzu sollen sie jeweils sowohl die Qualität der Produkte und Antragsbearbeitung als auch die Policierung der jeweiligen Gesellschaften bewerten.

Außerdem werden die Partnerbetriebe nach ihren Erfahrungen im Leistungsfall gefragt. Damit negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht das Ranking dominieren, sind nur die drei meistgenutzten Anbieter in der jeweiligen Sparte zu nennen. In der jüngsten Umfrage ging es um die am deutschen Markt vertretenen Anbieter von privaten Zusatz-Policen zur Ergänzung der Sozialen Pflegeversicherung per Tagegeld beziehungsweise Rente.

Denn die Kosten der Pflege seien ein „generationenübergreifendes Volksthema“, begründet die Versicherungsmakler-Genossenschaft die Themenwahl der aktuellen Rankings. „Obwohl jedem Bürger das eigene Risiko mehr oder weniger bekannt ist, hadert man oft und lange damit, eine Lösung für sich zu schaffen.“ Dies sein „noch immer ein Bereich mit viel Potenzial, aber auch viel nötigen Beratungsaufwand für Versicherungsmakler“.