Pflicht zur Weiterbildung Antworten auf die 21 wichtigsten Vermittler-Fragen

Was geschieht, wenn ich als Vermittler die 15 Stunden nicht nachweisen kann? In welcher Form sind Führungskräfte von der Weiterbildungspflicht betroffen? Und ist die Teilnahme an „gut beraten“ eigentlich Pflicht? Diesen und vielen weiteren Fragen geht Going Public – die Akademie für Finanzberatung auf einer eigens eingerichteten Webseite nach.

Damit will der Weiterbildungsanbieter mit den vielen Missverständnissen aufräumen, die über die Auslegung der gesetzlichen Regelung zur Weiterbildungspflicht kursieren. Dazu zählt etwa der Irrglaube, dass sich nur Personen mit direktem Kundenkontakt regelmäßig weiterbilden müssen.

In Wahrheit gilt die Verpflichtung beispielsweise auch für Sachbearbeiter in der Vertragsverwaltung oder dem Schadenmanagement. Auch für Teilzeit-Mitarbeiter oder geringfügig Beschäftigte gilt die Vorgabe von 15 Stunden jährlich in vollem Umfang.